Um vídeo enviado com exclusividade ao ContilNet mostra uma mulher caindo de sacada de um prédio no Centro de Rio Branco, no Mercado Velha, em frente ao Museu dos Povos Acreanos, um dos pontos turísticos mais importantes da capital.

Nas imagens, é possível ver o momento exato em que ela cai do prédio. Com o impacto da queda, ela não resistiu e morreu. A Polícia Civil vai investigar o caso.

AS IMAGENS ABAIXO CONTÉM CENAS FORTES: