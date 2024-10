Vídeo: piscina de resort desaparece após passagem do furacão Milton

Imagens que mostram a devastação do furacão Milton não param de impressionar. Em um registro feito na cidade de Fort Myers, na Flórida, nos EUA, é possível ver a piscina de um resort “desaparecendo” conforme o avanço das tempestades que atingiram a cidade.

Veja o vídeo:

Nesta quinta-feira (10/10), o furacão foi rebaixado para a categoria 1 — velocidade máxima sustentada do vento entre 119 km/h e 153 km/h. Apesar disso, o fenômeno ainda é considerado perigoso e pode voltar a ganhar força conforme se aproxima da costa norte-americana. As informações são do g1.

Furacão Milton

O furacão Milton passou pela Flórida, Estados Unidos, nessa quarta, destruindo cidades, com ventos fortes e chuvas intensas, e gerando vários tornados. Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de St. Lucie, pelo menos quatro pessoas morreram na região.

Após devastar Tampa, na Flórida, a tempestade seguiu em direção ao o sul e chegou à costa como uma tempestade de categoria 3 em Siesta Key, no mesmo estado, cerca de 112 quilômetros ao sul de Tampa.

Na cidade de São Petersburgo, foram registrados mais de 41 centímetros de chuva, levando o National Weather Service (Serviço Nacional de Tempo) a alertar sobre inundações repentinas na região, assim como foi feito em outras cidades do estado da Flórida.

Durante a manhã desta quinta-feira (10/10), autoridades alertaram que os perigos não passaram, pois a tempestade continua a atingir muitas partes do estado.