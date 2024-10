VÍDEO: seca severa deixa cidade do Acre isolada e sem combustível; prefeito pede socorro

Em um vídeo gravado nesta quinta-feira (31), o prefeito reeleito de Santa Rosa do Purus, Tamir de Sá (MDB), faz um apelo às autoridades em decorrência da seca severa que há meses atinge a região. Ele confirmou que o município está cerca de dez dias sem combustível e o comércio de mercadorias está desabastecido.

No vídeo, Tamir diz que a população santarosense está pedindo socorro: “Pedimos às nossas autoridades de Brasília, o nosso governador, deputados, enfim, que nos ajude. A situação é de emergência”, frisou.

No porto de Santa Rosa, várias balsas estão ancoradas porque não podem prosseguir viagem ou retornar em razão do baixo nível do Purus.

O prefeito também solicita que as autoridades olhem com carinho para o projeto que visa a abertura de uma estrada ligando Santa Rosa à BR-364, nas proximidades de Manoel Urbano. O Governo do Estado intenciona realizar tal obra, mas está dependendo de vários estudos ambientais.

Confira o relato do prefeito Tamir Sá: