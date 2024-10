VÍDEO: semana no Acre será sem fumaça e com bastante chuvas, diz nova previsão do Friale

O pesquisador metereologico, Davi Friale, explicou nesta segunda-feira (7), sobre a diminuição da fumaça, que vinha assolando a cidade de Rio Branco nos últimos meses. Segundo ele, os ventos que vem do Amazonas e do interior do Acre são responsáveis pela limpeza do céu no município.

“Rio Branco voltou a ficar sem fumaça. Bastou o vento soprar do interior do Amazonas e do interior do Acre, que os céus já ficaram limpo. E assim vai durar pelo menos durante essa semana toda, já que a fumaça foi devolvida para a Bolívia com esses ventos soprando daqui para lá”, abordou.

Ainda de acordo com o pesquisador, a previsão do tempo para a capital acreana será de muitas chuvas, mas o calor intenso continua. “O tempo quente, com sol, nuvens e chuvas, em geral, passageiras e pontuais, vai predominar esta semana no Acre. Em algumas áreas, poderão ocorrer chuvas fortes, com temporais”.

