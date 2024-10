VÍDEO: temporal derruba parte do forro de prédio do Iapen e servidores entram em desespero

O temporal que atingiu a cidade de Rio Branco nesta quarta-feira (9) causou a queda de parte do forro da sede do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).

O prédio fica localizado na Avenida Nações Unidas, no bairro Estação Experimental.

Com a forte chuva, uma parte do forro despencou e muita água caiu em cima dos equipamentos e mesas distribuidas no local. Um vídeo enviado à nossa reportagem mostra os servidores desesperados.

Em nota, a assessoria do órgão informou que “nenhum servidor se feriu durante o incidente”.

“Visando a segurança de todos, os servidores foram orientados a descerem do prédio, imediatamente, e todos seguiram a orientação. O Departamento de Infraestrutura foi acionado e no momento segue fazendo a avaliação dos danos”, diz a nota assinada pelo presidente do Iapen, Marcos Frank Costa.

VEJA O VÍDEO: