O temporal que atingiu boa parte do Acre na tarde deste sábado (19) também foi registrado em Tarauacá, no interior do Estado.

No local, os fortes ventos derrubaram o portal da entrada da cidade, na BR-364, no bairro Corcovado.

O vídeo foi publicado pela página Feijó Notícias, no Instagram, mostra uma fila de veículos nos dois sentidos da rodovia. Não há relatos de feridos.

VEJA O VÍDEO: