Vilões do videogame: 6 coisas comuns que podem destruir seu console

Muitos jogadores gostam de personalizar seus consoles com enfeites, sejam adesivos, capas, pinturas personalizadas, chaveiros e até colocando figuras colecionáveis ou outros adereços em cima do aparelho. No entanto, qualquer coisa fora do comum que interaja com o console pode afetar sua performance. Adesivos podem atrapalhar a dissipação de calor em algum ponto e em casos extremos alguns enfeites podem tampar saídas importantes de ventilação. Capas alternativas não-oficiais, como as placas laterais do PlayStation 5 (PS5), também podem prejudicar o fluxo do ar ou reter mais calor do que as capas oficiais.