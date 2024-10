O espanhol Rodri foi eleito, nesta segunda-feira (28/10), o melhor jogador do mundo na temporada 2023/24 pela France Football. Após a premiação, Vini Jr, principal concorrente do jogador do Manchester City pela Bola de Ouro, se pronunciou nas redes sociais.

Através do twitter, o brasileiro afirmou: “Eles não estão preparados.”, disse o jogador no X. Veja a postagem de Vini Jr.: Vale lembrar que após a revelação do jornalista Fabrizio Romano de que Vini Jr. não seria eleito o melhor jogador do mundo, o Real Madrid desistiu de enviar representantes à premiação, na França. “Se os critérios do prêmio não proclamam Vinicius como vencedor, esses mesmos critérios deveriam proclamar Carvajal como vencedor. Como isso não ocorreu, é óbvio que o Ballon d’Or-UEFA não respeita o Real Madrid. E o Real Madrid não vai aonde não é respeitado”, disse o time à AFP. Além do brasileiro, ninguém do Real Madrid participou do evento. Nem mesmo o presidente do clube Florentino Pérez.