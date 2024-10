Vinicius Júnior ainda pode ser melhor do mundo em 2024; entenda

Segundo colocado na Bola de Ouro, prêmio entregue pela revista France Football ao espanhol Rodri nesta segunda-feira (28), o atacante brasileiro Vinicius Júnior ainda pode ser eleito o melhor do mundo em 2024. Isso se ele faturar a edição deste ano do prêmio da Fifa.

Contudo, a premiação da entidade, que antes se chamava The Best e agora recebe o nome de Fifa Awards, ainda não tem data para acontecer. Geralmente, o evento é organizado em janeiro, como aconteceu com a edição de 2023, realizada na segunda quinzena de 2024.

Como funciona a votação no Fifa Awards?

Diferentemente da Bola de Ouro, que reúne apenas jornalistas, a votação do Fifa Awards é realizada por jornalistas, pelos capitães das seleções, pelos técnicos das equipes nacionais e também torcedores do mundo todo.

Cada grupo representa um peso de 25% na pontuação final dos jogadores. Os votantes elegem os três melhores, com 5 pontos para o melhor do mundo, 3 para o segundo melhor, e 1 para o terceiro no ranking.

O atleta que somar mais pontos é eleito o melhor do mundo pela Fifa.

Além de não ter data e nem local para acontecer, o Fifa Awards também não divulgou ainda os finalistas da edição de 2024 do prêmio.

Campeão de LaLiga e da Champions League com o Real Madrid na temporada passada, Vinicius Júnior provavelmente estará na lista.