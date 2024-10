Virginia Fonseca já tem data para voltar aos estúdios do SBT; confira

Virginia Fonseca deu à luz José Leonardo no dia 8 de setembro de 2024 e está aproveitando a chegada do filho, com fotos e vídeos pelas redes sociais. Entretanto, a esposa de Zé Felipe já tem data para voltar aos estúdios do SBT para a gravação do Sabadou com Virginia.

Desde que se afastou do programa por conta da gravidez, Virginia deixou diversos programas gravados. Entretanto, ela voltará ao trabalho no dia 24 de outubro, menos de dois meses. A informação foi confirmada pela assessoria da influencer ao Metrópoles.

Após parto de José Leonardo, Virginia pode fazer outra cirurgia

Virginia Fonseca considera fazer uma nova cirurgia após o parto de José Leonardo. Desta vez, a influenciadora pensa em retirar os implantes de silicones dos seios para evitar dores de cabeça e tensão no corpo.

“Vei… eu sou muito travada! Muito! E isso faz minha cabeça doer o dia todo. Na parte da manhã e da tarde é sempre mais leva as dores, acredito que é porque ainda não fiquei tensionada! Chega à noite piora… O que será que eu posso fazer para não ficar tão tensionada?”, questionou ela em uma série de Stories no Instagram.

A apresentadora, que comanda um programa no SBT, também contou que resolveu tomar uma medicação para relaxar os músculos e se sentir melhor. “Acabei de tomar um relaxante muscular daqueles que derruba mesmo, não vou falar o nome, mas quem conhece, sabe”, contou.

Virginia lembrou ainda que após o parto de sua segunda filha, Maria Flor, ela fez tratamento com o relaxante e o tomava a cada 12 horas. No entanto, estava sempre dopada e não queria repetir o tratamento. “Mas já não estou sabendo o que eu faço mais”, completou.

Ela então pediu a opinião das pessoas e recebeu uma sugestão para retirar as próteses de silicone dos seios. “Então, o Zé falou disso comigo… Vou atrás para ver sobre”, afirmou a esposa de Zé Felipe.