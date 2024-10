Visando melhorar o abastecimento, Governo adquire novas bombas para a Saneacre de Sena Madureira

O Governo do Estado, via Saneacre, estará colocando em prática nos próximos dias um projeto que visa melhorar o fornecimento de água potável para a população de Sena Madureira. Recentemente foram adquiridas novas bombas, com maior potência, que serão instaladas na captação de água e na Estação de Tratamento de Água (ETA).

A Saneacre mantém sua captação no rio Iaco e atualmente utiliza uma bomba de 100 cv (cavalo a vapor). O novo equipamento comprado é de 150 cv. Também será trocada a bomba da ETA que atualmente é de 60 cv. A nova é de 100 cv.

“Desde o ano passado, a gente vem fazendo esse pedido junto ao governo do Estado e o governo se sensibilizou. As novas bombas foram adquiridas e em breve faremos todo esse serviço tanto na captação quanto na distribuição de água. Fica o nosso agradecimento ao governador Gladson Cameli, ao presidente da Saneacre José Bestene e aos demais envolvidos nesse projeto”,comentou Adjerbisson Mendonça, coordenador da Saneacre em Sena Madureira.

Por se tratar de um trabalho complexo, os engenheiros elétricos da Saneacre virão a Sena Madureira para instalar novos postes de energia, bem como, os transformadores.