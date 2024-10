Wanessa Camargo prova tacacá vegano e surpreende: “Forte e bom pra ressaca”

A cantora Wanessa Camargo fez uma parada especial em Belém, onde se apresentou no show “Maria Vem”, realizado na Praça Santuário na última quinta-feira (10). Durante sua passagem pela capital paraense, Wanessa, que é vegana, aproveitou a ocasião para experimentar o famoso tacacá, mas de uma maneira adaptada à sua dieta.

Ao optar por uma versão sem camarão e sem jambu, elementos tradicionais da receita, a artista provou a iguaria apenas com tucupi e goma, ressaltando o sabor intenso do prato típico. “Forte e bom pra ressaca” foram as palavras usadas por Wanessa para descrever o tacacá, mostrando-se impressionada com a força do sabor mesmo na versão vegana.

Wanessa está em plena turnê e essa parada especial em Belém rendeu momentos de conexão com a cultura local, demonstrando sua curiosidade em experimentar as delícias do Pará de uma forma que respeitasse seu estilo de vida vegano.

ASSISTA:

Com informações do O Liberal