Worlds 2024: paiN perde da Liquid e é eliminada

Tanto é que, no meio de jogo, a paiN chegou a vencer pequenas lutas e a abrir diferença de ouro sobre a adversária, aproveitando-se do combo com Nocturne e Orianna. Só que a Liquid, mesmo perdendo trocas, exercia pressão no mapa e na obtenção de objetivos, o que, novamente, fez com que os brasileiros tivessem de jogar mais correndo atrás da oponente do que propondo o ritmo.