Worlds 2024: paiN vence R7 e faz história com ida à 2ª fase

Finalmente, pela primeira vez na história, o Brasil passou da fase de entrada do Campeonato Mundial de League of Legends. Com vitória de virada por 2 a 1 sobre a latino-americana Movistar R7 neste domingo (29), a paiN Gaming se classificou para a fase suíça do Worlds 2024. A estreia na etapa principal do torneio será contra a campeã europeia G2 Esports, na quinta-feira (3), às 16 horas (no horário de Brasília).