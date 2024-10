YouTube permite que criadores de conteúdo respondam a comentários com IA

A plataforma de vídeos YouTube começou a testar um novo recurso de inteligência artificial (IA). A função envolve sugestões prontas de comentários para donos de canais com base no estilo de escrita do próprio creator.

No experimento, criadores de conteúdo agora recebem balões com sugestões de comentários criados pela IA do próprio YouTube para responder interações em vídeos. A ideia é que o autor possa engajar mais rapidamente com quem visualiza e comenta em suas publicações.

O uso desse tipo de conteúdo gerado por IA é opcional e depende apenas da vontade do youtuber em questão. As sugestões aparecem dentro da aba de comentários em cada vídeo ou então na seção Comentários do YouTube Studio.

Os comentários automatizados podem ser editados para um aspecto mais natural.Fonte: YouTube

O texto indicado pela IA pode ser editado ou então enviado na íntegra, como se fosse o seu próprio perfil comentando — as outras pessoas não saberão se a interação foi ou não escrita automaticamente.

YouTube aposta alto em IA

De acordo com o YouTube, por enquanto a função está disponível apenas para testes a uma pequena quantidade de donos de canais. O recurso só aparece para usa o aplicativo do serviço para dispositivos móveis e não há uma previsão para que ele seja lançado oficialmente a todos os youtubers.

O serviço já tem uma IA “tira-dúvidas” para assinantes, além de testar um gerador de vídeos automatizados para o Shorts.

Além disso, o YouTube já é capaz de resumir comentários e também ajudar o espectador a tirar dúvidas sobre um conteúdo com base na audiodescrição e no Gemini, que é o chatbot do próprio Google.