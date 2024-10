O cantor Zayn Malik, um dos nomes que integrou a boy band One Direction, usou as redes sociais nesta quinta-feira (17) para homenagear o ex-parceiro de grupo Liam Payne, que morreu na quarta-feira (16).

Em uma carta aberta feita em seu perfil no Instagram, Zayn Malik lamentou o falecimento de Liam, o chamando de “irmão”. Além disso, não deixou de enaltecer as coisas positivas que viveu e aprendeu com o colega.