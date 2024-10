Os eleitores de Mâncio Lima elegeram Zé Luiz, candidato do Progressistas, com 50,65% dos votos. Com 6.154 votos, ele venceu a eleição contra os candidatos Chicão da Distribuidora, do MDB, neste domingo (06).

Ao todo, foram 12.388 votos em Mâncio Lima.

A porcentagem de votos em branco foi de 0,37%.