10 jogos de cartas ‘diferentões’ para se divertir solo ou com os amigos

A função do espião mestre é dar uma “cola” para o seu time adivinhar as palavras que pertencem a sua equipe. O grupo que acertar todas as palavras primeiro é o vencedor. No entanto, é preciso tomar cuidado: há uma palavra cinza, que acaba com o game instantaneamente. Além disso, é possível adivinhar as palavras do outro time. O título está disponível para compra por preços a partir de R$ 18,99.