14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos Chega ao Acre em novembro; saiba como participar

O estado do Acre recebe, pela segunda edição consecutiva, a Mostra de Cinema e Direitos Humanos, uma realização do Ministério dos Direito Humanos e da Cidadania, que ocorrerá entre os dias 18 a 21 de novembro.

O evento, que está em sua 14ª edição, será gratuito, no Cine Teatro Recreio, na capital do estado, Rio Branco, com a temática “Viver com Dignidade é Direito Humano”, dando maior destaque para a dignidade humana, qualidade de vida e liberdade.

Além da temática estabelecida, a mostra vai homenagear a montadora Cristina Amaral, premiada em diversos festivais ao redor do país, como Brasília e Gramado, e que já participou da produção de filmes com forte cunho humano e social.

A programação do evento contará com oito sessões de curtas e longas metragens sobre a homenageada, assim como uma sessão infantil e filmes selecionados, que contarão com sessões de debate após sua exibição.

As sessões contaram ainda com legenda descritiva e interpretação em LIBRAS visando a inclusão do máximo de público possível nas sessões.

Confira a programação completa do evento

18 de Novembro (Segunda-feira)

18h : Coquetel de abertura

19h : Sessão de abertura (65 minutos) seguido de debate

19 de Novembro (Terça-feira)

19h : Sessão: Territórios e Dignidade (86 minutos) + debate (20 minutos)

20 de Novembro (Quarta-feira)

19h : Sessão Depois do Expediente (101 minutos) + debate (20 minutos)

21 de Novembro (Quinta-feira)