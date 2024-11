6 dicas para usar o 13º salário com consciência

Com o final do ano batendo à porta, muitas pessoas aguardam ansiosas pelo tão esperado 13º salário.

Esse benefício, além de aliviar o orçamento, traz a oportunidade de reorganizar as finanças, se preparar para o próximo ano e até realizar alguns desejos. Mas, sem planejamento, essa renda extra pode desaparecer rapidamente, especialmente diante das promoções de final de ano e dos gastos de início de janeiro.

O 13º salário é um benefício garantido a todos os trabalhadores formais do Brasil, e pode ser pago em duas parcelas durante o ano. Usar a verba extra de maneira estratégica pode fazer toda a diferença. A seguir, confira seis dicas práticas para aproveitar melhor esse dinheiro e transformar o benefício em um verdadeiro aliado do seu planejamento financeiro:

1. Priorize necessidades e organize despesas

Antes de gastar, crie uma lista com suas prioridades financeiras. Coloque no papel as despesas essenciais, dívidas e possíveis investimentos. Essa organização evita gastos impulsivos e ajuda a direcionar o dinheiro para o que realmente importa.

2. Pague ou antecipe dívidas

Se tiver dívidas, especialmente aquelas com juros altos, como no cartão de crédito ou cheque especial, use o 13º para quitá-las ou antecipar parcelas de financiamentos. Reduzir essas pendências alivia o orçamento e traz tranquilidade.

3. Planeje os gastos do início do ano

Janeiro chega com despesas fixas, como IPTU, IPVA, matrícula e material escolar. Reservar parte do 13º para esses custos evita surpresas desagradáveis e ajuda a começar o ano com as finanças organizadas.

4. Construa ou fortaleça sua reserva de emergência

Se ainda não tem um fundo para imprevistos, aproveite o 13º para criá-lo. Essa reserva é essencial para lidar com situações inesperadas sem precisar recorrer a empréstimos ou outras dívidas.

5. Invista em seu futuro e no seu desenvolvimento pessoal

Mesmo com valores pequenos, é possível começar a investir. Títulos como CDBs ou Tesouro Selic são opções acessíveis e seguras. Os juros compostos fazem com que o dinheiro cresça ao longo do tempo, criando oportunidades para realizar projetos futuros.

Aproveite o dinheiro extra para se capacitar com cursos que possam gerar renda extra ou aprimorar suas habilidades. Além de aprender algo novo, você pode criar oportunidades para aumentar sua renda no futuro.

6. Reserve para pequenos prazeres

Destine uma parte do 13º para momentos de lazer ou pequenas indulgências. Jantares, passeios ou aquela compra que você deseja há tempos podem ser feitos sem culpa, desde que estejam dentro de um planejamento.