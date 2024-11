Acidente com ônibus deixa 23 mortos na Serra da Barriga, em Alagoas

Um grave acidente com ônibus deixou 23 mortos e 22 feridos na Serra da Barriga, em União dos Palmares, no interior de Alagoas. As informações foram divulgadas pelo portal THN1, neste domingo (24).

O veículo transportava passageiros para o evento intitulado “Pôr do Sol” quando tombou e caiu de uma ribanceira com mais de 20 metros de altura, segundo apurou a reportagem do portal.

Conforme o Samu, 22 pessoas morreram no local, enquanto uma gestante morreu após ser encaminhada ao Hospital Regional da Mata. Entre os sobreviventes, 22 foram levados ao hospital, e uma criança em estado grave foi transferida para o Hospital Geral do Estado, em Maceió.

Acidente com ônibus deixa 23 mortos

A Polícia Científica confirmou que os corpos das 23 vítimas serão encaminhados para Maceió. Até o início da noite, a reportagem da TV Pajuçara registrou o resgate de 10 corpos, segundo publicou o THN1.

O Governo de Alagoas disponibilizou 21 leitos de UTI pediátrica e 3 de UTI para adultos para atender os feridos. A Prefeitura de União dos Palmares colocou sua estrutura à disposição e informou que investigará as circunstâncias do acidente.

Foram mobilizados 35 bombeiros em 10 viaturas, além de um helicóptero. Sob a coordenação das Secretarias de Saúde e Segurança Pública, o esforço contou com apoio do programa Salva Mais, do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, do Departamento Estadual de Aviação e do Samu.

As autoridades investigam as causas do acidente com ônibus.

Decreto de luto oficial

O governador Paulo Dantas lamentou a tragédia e decretou luto oficial de três dias em Alagoas. “É um momento de profunda tristeza para todos nós”, declarou o governador.