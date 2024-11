Acisa do Acre define novo presidente e pela primeira vez será comandada por uma mulher

Pela primeira vez em sua história, a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre – Acisa, será presidida por uma mulher. A empresária Patrícia Dossa, foi eleita a nova gestora, por unanimidade para o biênio 2025/2026, durante reunião da Diretoria Executiva da instituição, na manhã desta sexta-feira, 8.

Empresária, militante do Cooperativismo, com uma atuação forte no Conselho de Jovens Empresários – Conjove e no Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura – CMEC, onde é presidente, Patrícia Dossa já vem desempenhando um importante papel, contribuindo com a Acisa e com as pautas importantes para o fortalecimento do empreendedorismo no Acre.

Ela vai substituir o empresário Marcello Moura, que ficou à frente da Acisa, por dois mandatos, totalizando quatro anos, com uma gestão marcada pela defesa dos direitos dos empresários e o fortalecimento do comércio local.

“A Acisa vive um novo e bom momento, graças ao comprometimento e o envolvimento de muitas pessoas que acreditam e lutam pelo fortalecimento do empreendedorismo. Aqui nos doamos e lutamos por quem gera emprego, renda e oportunidade, contribuindo para que nossa economia seja fortalecida. Agora, teremos, pela primeira vez, em mais de cem anos, uma mulher presidindo essa importante instituição”, afirmou Marcello Moura.

O nome de Patrícia Dossa foi defendido por Marcello Moura, que faz uma gestão reconhecida pelos empresários e pela sociedade em geral. Ela agradeceu a confiança dos associados, reafirmando seu compromisso de continuar trabalhando na defesa do empreendedorismo.

“Ser eleita primeira mulher presidente da nossa Acisa é muito significativo. Me sinto honrada em representar essa conquista. Espero abrir outras portas para mais conquistas das mulheres. Irei me dedicar muito para que a Acisa continue sendo respeitada”, disse.