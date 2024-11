Acre disponibiliza medicamento para prevenir o HIV, gratuitamente pelo SUS

O governo do Acre tem reforçado as estratégias contra o HIV. Com isso, a população tem disponível gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a profilaxia pré-exposição (PrEP), que é um método eficaz para quem busca se proteger contra o vírus. O medicamento está disponível nas unidades de referência em atenção primária (Uraps) e no Serviço de Assistência Especializada (SAE), localizado na Fundhacre, em Rio Branco.

De acordo com Jozadaque da Silva Beserra, coordenador do Núcleo Estadual de Infecção Sexualmente Transmissível (IST) da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), a PrEP é uma ferramenta essencial no combate ao HIV.

“A PrEP consiste na tomada de comprimidos antes da relação sexual, permitindo que o organismo esteja preparado para enfrentar um possível contato com o vírus. Além disso, quem faz uso da medicação realiza acompanhamento regular de saúde, incluindo testagens frequentes para HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis”, explicou.

Indicações da PrEP

O Ministério da Saúde (MS) indica a medicação para pessoas em situações de vulnerabilidade ao HIV, como aquelas que frequentemente deixam de usar camisinha ou apresentam histórico de ISTs. Pessoas que já fizeram uso repetido da PEP (Profilaxia Pós-Exposição), que têm relações sexuais em troca de dinheiro, bens ou moradia, ou ainda participam de chemsex — relações sexuais sob influência de drogas — também podem se beneficiar da PrEP.

O medicamento de prevenção tem se mostrado um importante aliado na redução de novas infecções por HIV, complementando outras estratégias de prevenção, como o uso de preservativos e o diagnóstico precoce.

Livre demanda no SAE

A enfermeira Gorete Soares, do Serviço de Assistência Especializada (SAE), é uma das profissionais responsáveis por atender quem procura a PrEP. Ela destaca que a medicação é uma opção eficaz para qualquer pessoa que deseja prevenir o HIV.

“Nós atendemos os pacientes por demanda espontânea. Durante a consulta, realizamos o teste rápido, que é indispensável para confirmar que a pessoa não está infectada pelo HIV. Se o resultado for negativo, a medicação é disponibilizada já na primeira consulta, e o acompanhamento é mantido com a equipe multiprofissional do SAE”, disse.