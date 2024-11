Acre é o único estado do país com condição de seca extrema em novembro

O Acre é o único estado do Brasil a apresentar seca extrema no mês de novembro, segundo o Boletim Mensal de Impactos de Extremos de Origem Hidro-Geo-Climático em Atividades Estratégicas para o Brasil, feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e divulgado na última quarta-feira (30).

A condição de seca extrema está presente no município de Tarauacá, o restante do estado passa por seca severa a moderada, mesma situação vivida pelo Amazonas e Rondônia. Os outros estado da Região Norte experimentam estiagem de moderada a fraca.

Além disso, o boletim aponta melhora nas condições de seca no Acre, que registrou níveis extremos de estiagem nos últimos meses em quase todo o seu território. No Acre, o mês de novembro marca o retorno das chuvas e aumento no nível dos rios.

Cenário nacional

O IIS3 previsto para o final de novembro de 2024 indica a possibilidade de redução do número de municípios classificados com seca severa e extrema. A previsão é de que o número de municípios em seca extrema caia de 113 para 6, e os em seca severa de 661 para 323. De maneira geral, a previsão é de que a seca seja amenizada em todo o país, segundo o Cemaden.

Em outubro de 2024, observou-se uma redução no número de terras indígenas afetadas pela seca extrema, passando de 52 em setembro para 41. As terras indígenas em condição de seca severa também diminuíram, de 142 em setembro para 114 em outubro. Essa redução acompanha a tendência de amenização da seca observada em grande parte do país.