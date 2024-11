Acre gasta mais de R$ 30 milhões para aquisição de aeronave de resgate para o Corpo de Bombeiros

O estado do Acre adquiriu para o Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC) uma aeronave modelo Grand Caravan 208-EX de mais de R$ 30 milhões. A iniciativa foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (12).

A realização busca o apoio em tipos de emergências e ocorrências atendidas pelo CBMAC, como Incêndios Florestais, Emergências Médicas, Desastres Naturais, Transporte de Dignatários, Emergências Aeronáuticas ou com Produtos Perigosos, além de ajudar na execução de operações terrestres.

“Em resumo, a incorporação de um avião na frota do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre pode ser crucial para melhorar a eficácia e a abrangência das operações de resposta a emergências, especialmente em áreas remotas e de difícil acesso”, destaca as informações da licitação.

A aquisição é feito por meio de cooperação técnica entre o CBMAC, Ministério Público do Trabalho (MPT) da 14ª Região (AC/RO) e a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), com tratativas desde dezembro de 2023. Os valores são registrados em moeda internacional (USD – United State Dolar) e podem ser consultados a partir da página 13 do DOE.