Acre recebe recursos do governo federal para fortalecer exames de pré-natal com novos testes e maior abrangência

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) recebeu nesta semana, quase meio milhão de reais do governo federal para expandir os exames de pré-natal realizados no estado.



A medida, autorizada pelo Ministério da Saúde, foi oficializada na edição do Diário Oficial da União da última sexta-feira, 1°. A capital, Rio Branco, foi a maior beneficiada, recebendo mais de R$ 200 mil destinados ao monitoramento e acompanhamento das gestantes por meio da Rede Alyne, nova plataforma de cuidados que moderniza os protocolos de atenção à saúde materna.

O investimento total para os 22 municípios acreanos será direcionado para exames essenciais do Componente Pré-Natal, com foco nas gestantes que atingirão a 20ª semana de gestação, conforme os registros mais recentes do E-SUS (2023).

Segundo o governo do Acre, o Fundo Nacional de Saúde, responsável pela transferência de recursos, já está mobilizado para viabilizar o repasse apenas aos fundos de Saúde municipais após o cumprimento dos requisitos específicos.

Ainda de acordo com a gestão, os novos exames de pré-natal devem ampliar a cobertura e eficiência. O Componente integrante da Rede Alyne, atualiza e expande os serviços da Rede Cegonha, dinamizando uma série de novos exames, aumentando a cobertura e a eficiência no acompanhamento das gestantes.

Dentre os exames básicos e adicionais financiados, incluem-se:

– Testes rápidos de gravidez, sífilis e HIV;

– Cultura bacteriana de urina;

– Exames laboratoriais de hematócrito, hemoglobina e proteinúria;

– Ultrassom obstétrico garantido para 100% das gestantes;

– Exames de alto risco, como contagem de plaquetas, dosagem de uréia, creatinina, ácido úrico, além de eletrocardiograma e ultrassom com Doppler para diagnósticos mais avançados.