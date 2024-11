Acre tem um dos menores números de processos de crimes de trânsito em 2024, diz levantamento

O Brasil já registrou, em média, 480 novos processos de crimes de trânsito por dia em 2024, de acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Um levantamento do escritório VLV advogados mostra que ao todo, foram registradas 116.597 ações entre janeiro e agosto deste ano no site da CNJ.

O Acre é um dos estados com menor número, sendo 457 ações em 2024. O órgão explica que “crimes de trânsito” configuram 10 artigos previstos no Código de Trânsito Brasileiro dentro da área de Direito Penal.

Entre as infrações estão: homicídio culposo na direção de veículo automotor, afastar-se do veículo do local do sinistro para fugir de responsabilidade penal ou civil, condução com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool e participar de corrida ou competição automobilística em via pública.

Os tribunais que mais registraram foram Rio Grande do Sul, com 21.283, Minas Gerais, com 17.197, São Paulo, com 13.689, Paraná, com 7.311, Santa Catarina, com 6.775.

De 2022 para 2023, a pesquisa mostra um aumento de 3,76% nos registros. A tendência ainda é de leve queda para 2024, com projeção de 174.895 processos neste ano, em comparação a 178.512 no ano passado.