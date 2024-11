Acreana Rogeria Rocha faz pausa na agenda e curte a beleza de Campos do Jordão: veja os cliques

Com uma agenda de trabalho repleta de compromissos, a influenciadora acreana Rogeria Rocha decidiu fazer uma pausa para descansar em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Conhecida pelo seu ritmo acelerado de trabalho e por dividir seu dia a dia com seus seguidores, Rogeria escolheu a cidade, famosa por sua beleza e clima de montanha, para desfrutar de momentos de tranquilidade.

Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil, é um dos destinos mais procurados no inverno, oferecendo paisagens deslumbrantes e uma rica gastronomia. Em suas redes sociais, a acreana tem compartilhado detalhes da sua rotina na cidade, encantando seus seguidores com as belezas do local e com os cliques que mostram um pouco da sua experiência.

Confira as fotos e aproveite para viajar junto com Rogeria Rocha através de suas publicações: