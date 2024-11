Acreano de 10 anos faz apelo para conhecer jogadores do Flamengo em jogo no Acre; ASSISTA

A paixão pelo futebol é quase um consenso nacional, e isso também inclui o estado do Acre. O pequeno Davi Tavares, de 10 anos, é torcedor fanático do Clube de Regatas do Flamengo e está animado para o jogo entre a equipe do coração e o clube acreano Santa Cruz, para a reinauguração do estádio Arena da Floresta.

A mãe de Davi, dona Marlizete, conta que a paixão do filho pelo esporte e pelo clube é algo muito particular da criança, já que, mesmo ela e o marido sendo torcedores do time, não acompanham de forma tão próxima e apaixonada quanto o filho.

“Eu nem sei ao certo como surgiu essa paixão, eu sou flamenguista, mas não sou daquelas fanáticas e aqui em casa nem o pai e nem o irmão são torcedores, de assistir todos os jogos e tudo mais, mas ele desde pequeno nutre essa paixão, desde pequeno fala que será um jogador profissional e ainda vai jogar no Flamengo”, revela.

A mãe conta também que os olhos do menino “brilham” ao falar sobre sua paixão, e que desde o anúncio do jogo entre o time acreano e o do coração, o garoto está ansioso para poder ver de perto a camisa rubro-negra em ação.

Marlizete conta ainda que o garoto faz aulas em uma escolinha de futebol desde 2023 em busca de seu sonho de se tornar jogador,.

“Sempre teve vontade de ir pra escolinha , mas devido nossas condições financeiras, só conseguimos colocar ele em janeiro de 2023 , numa quadra de futebol do Xavier Maia com o professor Carlos”, conta a mãe, revelando que a principal inspiração do jovem é o atacante Pedro, atual camisa 9 do rubronegro carioca.

Em um vídeo enviado ao ContilNet, o garoto diz que sonha em poder encontrar os jogadores do time do coração e pede para tirar uma foto com a equipe.



“Meu nome é Davi Tavares, desde criança um dos meus maiores sonhos é ser jogador de futebol. Desde criança sempre gostei do Flamengo e outro dos meus maiores sonhos é tirar foto com os jogadores do Flamengo, lá na Arena da Floresta dia 24, por favor, realiza meu sonho!”, diz a criança em vídeo.

Veja vídeo: