Acreano de 10 anos realiza sonho de conhecer jogadores do Flamengo, após fazer apelo na internet

O pequeno Davi Tavares, de 10 anos, torcedor fanático do Clube de Regatas do Flamengo, realizou o seu grande sonho de conhecer o time rubro-negro, que joga neste domingo no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.

Após enviar um registro para o ContilNet, e fazer um apelo na internet informando seu desejo em estar junto com os atletas, ele conseguiu o feito, com a ajuda do secretário de Esportes, Ney Amorim e amigos de sua igreja.

E foram vídeo, fotos e muita tietagem com o jogadores do Rubro-negro. Davi ainda teve sua camisa autografada pelo grupo, antes da partida contra o Santa Cruz-AC.

Segundo a mãe do pequeno, dona Marlizete, a paixão do filho pelo esporte e pelo clube é algo muito particular seu, já que, mesmo ela e o marido sendo torcedores do time, não acompanham de forma tão próxima e apaixonada quanto o filho.

Veja o vídeo: