Acreano morto em confronto com a polícia no Piauí queria fundar facção do Acre no estado

Na última sexta-feira (8), um acreano foi morto no Piauí em confronto com a polícia durante uma Operação do Departamento de Narcóticos do Piauí (DENARC).

VEJA MAIS: Do Acre, homem suspeito de tráfico de drogas é morto em confronto com a polícia do Piauí

O Instituto Médico Legal identificou que o homem se trata de Elizeu Aparecido Cavalcante, de 53 anos, conhecido pelo apelido “Coroa”.

Coroa tinha uma lista com mais de 10 processos no Tribunal de Justiça de São Paulo, com condenações e mandados de prisão por crimes graves, incluindo roubo, extorsão, sequestro e homicídio.

Considerado um dos criminosos mais procurados do estado, Elizeu já havia sido condenado a cerca de 22 anos de prisão.

O delegado e coordenador da Denarc, Samuel Silveira, destacou que ele estava no Piauí há dois meses e tinha o plano de fundar uma facção oriunda do Acre no estado.

“Aqui no estado do Piauí estava consorciado com a facção bonde dos 40 e traficando drogas. Ele reagiu ao trabalho policial e agora não oferece mais nenhum risco a nossa sociedade. No momento da prisão, ele usava uma identidade falsa pertencente a um empresário do estado de São Paulo de alto poder aquisitivo, e de fato, foi caracterizado que nada corresponde a identidade desse indivíduo que foi abatido”, disse o delegado.

A DENARC afirmou que ainda haverão novas diligências para seguir investigando e achar outros membros ligados a Elizeu e ao grupo criminoso que ele chefiava.