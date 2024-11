Acreano representa o país em exposição internacional de fotografias no México; confira

Pedro Henrique Costa, fotógrafo cruzeirense, levou suas imagens para a exposição internacional “¡Mi tierra tiene palmeras y palmares, donde cantan los zorzal!”, na Cidade do México. A exposição, que faz referência aos poemas “Canção do Exílio” de Gonçalves Dias e “Regresso à Pátria” de Oswald de Andrade, reúne obras que abordam a resistência dos povos indígenas acreanos.

“Sinto que cada um dos meus registros carrega um pedaço da minha trajetória, da minha terra e das vivências dos povos que resistem e se reafirmam aqui em meio à grande floresta amazônica”, declara o fotógrafo ao Juruá24horas.

Segundo a curadora Marly Porto, a mostra busca sensibilizar o público sobre a importância de valorizar e preservar a diversidade cultural diante das constantes ameaças.

“Esperamos que as fotografias possam despertar consciências e reforçar a luta dos povos originários por sua dignidade e resistência. Poemas e imagens se entrelaçam, convidando-nos a refletir sobre nosso papel na sociedade”, pontua Porto.

Para o cruzeirense, essa também é sua estreia internacional, sendo a primeira vez que suas fotografias são exibidas fora do Brasil. Seu ensaio “VIDAS AMAZÔNIDAS: RETRATOS DE UM ACRE QUE RESISTE” foi premiado no Festival PhotoThings, em São Paulo.

Sobre a exposição

Com curadoria de Marly Porto e produção da Porto de Cultura, a mostra é realizada em parceria com a Red de Fábricas de Artes y Oficios (FAROs). A exposição já passou pelo FARO Cosmos e seguirá para o FARO Indios Verdes, onde ficará até 15 de novembro. Em seguida, será exibida no FARO Miacatlán e na Casa de Cultura Gaby Brimmer, onde encerrará sua itinerância no México em janeiro de 2025.