Acusado de assassinar adolescente, ex-sargento Nery será julgado nesta sexta

O ex-sargento da Polícia Militar do Acre, Erisson Nery, acusado pelo assassinato do adolescente Fernando de Jesus, de 13 anos, será julgado nesta sexta-feira (22), pela 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal.

Segundo informações, o policial militar Italo de Souza Cordeiro, também será julgado. Ele foi denunciado pelo crime de fraude processual por alterar a cena do crime.

SAIBA MAIS: Acusado de assassinar adolescente, ex-sargento Nery deve enfrentar mais um juri popular

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Acre, o adolescente foi morto em 24 de novembro de 2017, no bairro Canaã, em Rio Branco.

De acordo com a defesa de Nery, o adolescente foi morto enquanto tentava assaltar a casa do ex-policial, e alega que ele agiu em legítima defesa. O advogado do ex-militar afirma que o adolescente estava armado com uma pistola e só não conseguiu atirar em Nery porque a arma era semiautomática e estava travada.

O adolescente teria sido atingido com pelo menos seis tiros e não resistiu aos ferimentos. Na época, Nery, que estava em serviço, com a ajuda do outro réu, teria alterado a cena do crime, para caracterizar uma legitima defesa.