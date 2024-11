Adolescente encontrada morta em Sete Lagoas enviou vídeo à mãe antes de ser assassinada; veja

Na noite de sábado (23), a menina foi até uma festa, no bairro Montreal, na companhia dos suspeitos, sem o consentimento da mãe. Segundo a Polícia Civil, no local, ela teria sido dopada com um “Boa Noite, Cinderela” e desapareceu.

O corpo de Sophia foi encontrado, por volta das 12h de domingo (24), por uma testemunha que estava passeando com um cachorro. A adolescente estava seminua em um loteamento, próximo a um shopping, no bairro Jardim Arizona. Segundo a perícia, o corpo apresentava um corte profundo no pescoço, além de marcas aparentes de pneu.

A Itatiaia teve acesso a um vídeo gravado pela jovem horas antes de ser assassinada. Nas imagens, ela aparece dançando e cantando ao lado de alguns jovens. Ainda não se sabe se os homens que aparecem nas imagens são os suspeitos de matá-la.

Dois suspeitos foram presos

A polícia descobriu que a adolescente foi até a festa, na companhia dos suspeitos, e foi embora com os dois deles: Gabriel Carvalho Medeiros, de 21 anos, e Ulisses Roger Pereira Cruz, de 24. Durante o trajeto de carro, uma discussão teria ocorrido, levando um dos suspeitos a desferir uma facada no pescoço de Sophia enquanto o veículo ainda estava em movimento.

Após o ataque, ela teria sido levada até uma estrada próxima à Serra Santa Helena. Em uma tentativa de ocultar o crime, eles teriam simulado um atropelamento. Os dois suspeitos foram localizados e presos pela polícia no final da tarde de domingo.

“Os dois suspeitos foram encaminhados em flagrante, sendo que um deles permaneceu em silêncio. Contudo, o veículo [usado no crime] foi localizado na residência desse suspeito e estava com o para-choque bastante danificado e sinais de sangue sobre os pneus. O outro suspeito negou o seu envolvimento. Contudo, há informações de que ele teria dado o ‘Boa Noite, Cinderela’ para a vítima na festa, bem como ele foi visto dentro do veículo”, disse a delgada.

Câmera de segurança flagrou adolescente dentro do carro de um dos suspeitos

Uma câmera de segurança flagrou o carro usado no crime deixando Gabriel em casa. Dentro do veículo ficam Ulisses e a adolescente, que aparece no banco do carona. As imagens foram gravadas na manhã de domingo (24), mas ainda não há informações sobre que horas Sophia foi morta.

A Polícia também investiga se a jovem foi estuprada antes de ser morta, mas os exames ainda não confirmaram o crime. Os suspeitos tiveram a prisão ratificada pelo crime de homicídio qualificado, com os agravantes de feminicídio (crime praticado em razão da vítima ser mulher) e meio que impossibilitou a defesa da vítima.