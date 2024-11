Adolescente fica em estado grave ao ter cabeça atingida por caminhonete

Um adolescente de 17 anos foi socorrido gravemente ferido após ser atropelado por uma caminhonete modelo L200 no final da manhã desta segunda-feira (11) na Avenida Jorge Teixeira com Amazonas, bairro Nossa Senhora das Graças, região Central de Porto Velho (RO).

De acordo com informações de testemunhas, o motociclista seguia em direção ao Trevo do Roque, quando teria colidido lateralmente com outra moto e ao sofrer queda na pista central acabou tendo a cabeça atingida pela caminhonete que ia no mesmo sentido.

Em grave estado de saúde, ele foi socorrido às pressas por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O adolescente apresentava sangramento na boca, no ouvido e ferimentos nas pernas e braços.