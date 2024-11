Agnaldo Rayol: entenda os riscos de quedas em idosos e como evitá-las

O cantor Agnaldo Rayol, 86, morreu na manhã desta segunda-feira (4/11), aos 86 anos, após sofrer queda em casa, em São Paulo (SP). O artista acabou batendo a cabeça ao cair e, embora tenha sido internado em urgência no Hospital HSANP, acabou falecendo.

O envelhecimento é um dos fatores de risco para quedas graves, tanto pela dificuldade de mobilidade e de equilíbrio como pela fragilidade do corpo em resistir ao impacto. A baixa densidade de massa muscular no organismo, também conhecida como sarcopenia, também é consequência do envelhecimento e aumenta a fragilidade.

“Diversos fatores podem causar o aumento de quedas entre os idosos, como a fraqueza e perda muscular do corpo, efeitos colaterais de alguns remédios, perda de sensibilidade por distúrbios neurológicos, além de doenças ortopédicas ou prejuízo dos sentidos de visão e audição”, explica o ortopedista e traumatologista Marcelo Tadeu Caiero.

Médicos alertam que as quedas em idosos são preocupantes, especialmente em pessoas acima dos 80 anos, podendo causar perda de mobilidade, complicações de saúde diversas e até a morte, como foi o caso de Agnaldo Rayol.

Como prevenir quedas em idosos?

Pensando em evitar as quedas, o geriatra Tiago Ferolla indica que a prática de atividades físicas de resistência, como musculação e pilates, atuam na prevenção. Elas fortalecem a musculatura e consequentemente, a resistência do corpo aos impactos.

“Esses exercícios aumentam a massa muscular, e uma musculatura mais robusta melhora o equilíbrio do paciente, ajudando a evitar quedas”, afirmou ele em entrevista anterior ao Metrópoles. O médico também listou recomendações para aumentar a segurança do ambiente doméstico para pessoas idosas, confira: