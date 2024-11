‘Ainda estou aqui’ supera meio milhão de espectadores, mais de 7 Maracanãs lotados; veja arrecadação

A superprodução é a representante brasileira por uma vaga no Oscar 2025. O enredo é uma adaptação para os cinemas do livro homônimo e batizado em fatos reais escrito por Marcelo Rubens Paiva. Ele conta a história de sua mãe, Eunice Paiva, e o drama vivido após o desaparecimento do marido dela, o ex-deputado Rubens Paiva, no período da ditadura.