Aleac encerra trabalhos de 2024 no início de dezembro com votação da LOA e entrega de títulos

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) já se prepara para encerrar os trabalhos de 2024 e entrar em recesso parlamentar de fim de ano.

A última sessão ordinária acontece no próximo dia 12 de dezembro, quando os deputados vão finalizar a votação sobre Lei Orçamentária Anual (LOAC), que já foi enviada à Casa do Povo há um mês pelo Governo.

A LOA é o projeto que estabelece o volume de recursos que o governo vai ter disponível a cada ano e quanto cada órgão, autarquias, secretarias além dos poderes Legislativo e Judiciário vão receber desse bolo. O projeto deve obedecer as metas e prioridades aprovadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que é votada geralmente em no meio de cada ano.

A previsão é de R$ 12,1 bilhões para 2025.

Sessão solene de homenagens

No dia 13 de dezembro, a mesa diretora da Aleac promove a última sessão solene do ano, no auditório do Departamento de Trânsito do Acre (Aleac).

O evento será marcado pela Outorga de Título Honorífico de Cidadão Acreano, Moção de Aplauso e a prestigiosa Comenda Ordem do Mérito Legislativo.