Alexander Zverev derrota Carlos Alcaraz e avança à semifinal do ATP Finals 2024

Número 2 do mundo, Alexander Zverev passou de forma invicta para as semifinais do. O alemão derrotou o espanhol Carlos Alcaraz na última rodada do grupo John Newcombe nesta sexta-feira, 15 de novembro, com parciais de 7/6(5) e 6/4, em Turim.O jogador de 27 anos está a duas vitórias do tricampeonato, já que também venceu o Finals em 2018 e 2021. Neste ano, Zverev foi campeão dos Masters 1000 de Roma e Paris. O triunfo contra Alcaraz o garante na primeira posição do grupo.

Alcaraz, por sua vez, ainda não está eliminado. O espanhol precisa torcer contra Casper Ruud, já que o norueguês avança se levar apenas um set contra Andrey Rublev na sessão noturna.

Caso Rublev triunfe em dois sets, a segunda colocação do grupo será determinada por porcentagem de games vencidos.

Pressionado por sua situação no grupo e lutando contra um resfriado, Alcaraz lutou contra um confiante Zverev no primeiro set, chegando a salvar sete break-points e dois set-points. No entanto, um erro fatal no último ponto da parcial colocou o alemão em vantagem.

Ainda desnorteado, Alcaraz lançou sua raquete contra seu banco e foi quebrado no início da segunda parcial. O espanhol chegou a ter chances de empatar, mas Zverev prevaleceu e confirmou o favoritismo em Turim.