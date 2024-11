Ambulância com 1,5 tonelada de maconha é interceptada pela polícia

Dois homens foram presos e um fugiu após uma ação coordenada entre as polícias civis de São Paulo e do Rio identificarem e interceptarem uma ambulância com 1,5 tonelada de maconha, nesta sexta-feira. O carregamento saía de Guarulhos, em São Paulo, com destino a uma comunidade controlada pela facção criminosa Comando Vermelho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O veículo foi interceptado pela polícia paulista, com dados de inteligência repassados pelos agentes da 60ª DP (Duque de Caxias).

O setor de inteligência da 60ª DP (Duque de Caxias) repassou dados do local de guarda e das características do veículo que transportaria o material ilícito para a 2ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes contra Seguros e Afins (Divecar), do Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de São Paulo (Deic).

Ao chegar ao local indicado, os policias do Deic se depararam com os dois indivíduos saindo do local e uma ambulância que também se dirigia à saída. Os dois entraram em um carro da marca Volvo e tentaram fugir, mas foram detidos. A ambulância deu ré e o motorista conseguiu fugir pelos telhados das casas vizinhas do estacionamento do local.