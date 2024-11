Amigos falam em transformação de autor de atentado: ‘Era um visionário’

Francisco Wanderley Luiz, conhecido como “Tiu França”, surpreendeu moradores e amigos de Rio do Sul (SC) ao ser identificado como o autor das explosões em Brasília. De acordo com o UOL, ele era uma figura marcante nas noites do município entre os anos 1980 e 2000, administrando casas noturnas como Flash Light, Café Berimbau, Mr. Shell e Lira Club. A Prefeitura de Rio do Sul confirmou sua ligação com esses empreendimentos, que eram conhecidos pela inovação e entretenimento na cidade.

O atentado na Praça dos Três Poderes, ocorrido na noite de quarta-feira (13), chocou vizinhos como Altair de Souza, que afirmou ao UOL: “Nunca ia desconfiar de uma pessoa como ele”. Outros conhecidos, como Eduardo Marzall, ex-presidente do PL na cidade, destacaram a influência positiva de Luiz na juventude local. “Ele sempre quis o bem para todos e nunca prejudicou ninguém”, declarou Marzall em entrevista à Rede Bela Aliança de Televisão, citada pelo portal.

A jornalista Isabel Caetano, que trabalhou como DJ em uma das casas noturnas de Luiz, também demonstrou surpresa ao saber do envolvimento dele no atentado. Também ao UOL, ela descreveu o impacto das casas noturnas gerenciadas por Luiz na cidade, especialmente o Mr. Shell, que possuía estruturas inovadoras para a época. “Ele era um visionário, criava espaços únicos sem referências de grandes casas noturnas, já que não havia redes sociais”, lembrou.

Atualmente, Luiz era dono da MP Mercado Popular, empresa aberta em 2019, no sistema Redesim. Embora registrada para o comércio de veículos usados, a empresa também atuava como chaveiro, bar e discoteca. Essa diversidade de atividades reflete parte de sua trajetória, mas amigos relataram que ele passou por mudanças após o divórcio, enfrentando problemas emocionais.