Ana Maria Braga sobre romance aos 75: “Algumas pessoas estranham”

A apresentadora Ana Maria Braga, 75, participou do quinto episódio do programa de Angélica, “50 & Uns”, disponível no Globoplay a partir deste domingo (10), e falou sobre viver um romance na sua idade.

Ela namora o jornalista Fábio Arruda, 54, desde março de 2022. “Na minha idade, algumas pessoas estranham eu me apaixonar aos 75 anos, por exemplo”, começou a apresentadora em uma conversa por vídeo.

“Eu me sinto com 20 anos. Meu coração tem uma idade média assim, juízo acho que está por aí também, uns 20 anos”, brincou.

O episódio também contou com a presença de outros convidados: Gilberto Gil, Tony Ramos e Zeca Pagodinho. Eles começaram refletindo sobre traumas da infância — incluindo um depoimento de Angélica sobre quando o pai levou três tiros para proteger a família de assaltantes.

Ao longo de cinco episódios, Angélica conversa com artistas, personalidades e figuras públicas, como Xamã, Ney Matogrosso, Paulo Vieira, Fábio Porchat, Whindersson Nunes e muitos outros.

O programa tem uma proposta de bate-papo sem tabus, cheio de revelações e emoções, com o objetivo de mostrar homens em situações de vulnerabilidade, falando sobre questões profundas de forma aberta e sincera.

O “50 & Uns” foi disponibilizado na íntegra no Globoplay neste domingo (10), com todos os episódios disponíveis de uma só vez.

Além disso, o programa terá versões reduzidas exibidas semanalmente pelo “Fantástico”, a partir da data de lançamento. A produção também será transmitida no GNT a partir do dia 12 de novembro, sempre às terças-feiras, às 22h45.