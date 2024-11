Análise: Atlético-MG amplia jejum e joga a vida na Libertadores

No jogo dessa terça-feira, a escolha por um time reserva foi feita mais uma vez. Da equipe que começou jogando, apenas Rubens e Otávio podem ser considerados do elenco titular usado em boa parte do ano por Gabriel Milito. O primeiro tempo foi muito abaixo. Alan Kardec teve a melhor chance com uma bola na trave, mas no minuto seguinte viu o Juventude abrir o placar. O lance do gol começou após erros de passes do time do Atlético.