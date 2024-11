Análise: olhar além faz Flamengo vencer e chegar mais forte para a final da Copa do Brasil

A verdade é que, no geral, a partida foi morna. O Flamengo viu o Cruzeiro pressionar no início da partida, mas logo depois conseguiu controlar e terminou melhor o primeiro tempo. O Rubro-Negro cresceu quando encaixou a defesa e dificultou as investidas do time da casa. As boas movimentações ofensivas foram resultado da intensidade e da dinâmica técnica e tática da formação escolhida por Filipe Luís.