Análise: pós-penta tem amasso do Flamengo, mas pênalti perdido é símbolo da falta de efetividade

O primeiro jogo após o pentacampeonato da Copa do Brasil poderia ser um repeteco do que foram as finais que consagraram o Flamengo como campeão nacional no último domingo. Não foi porque, dessa vez, os rubro-negros ficaram no zero e levaram um amargo empate com o Atlético-MG para casa. O pênalti perdido por David Luiz foi o símbolo maior de uma falta de efetividade que assola o clube há algum tempo.