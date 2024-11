Anitta comemora indicação ao Grammy, maior prêmio da música: “Respeita”

Nesta sexta-feira (8), a Academia de Gravação revelou os indicados ao Grammy 2025, a maior premiação de música do mundo, que será realizada no dia 2 de fevereiro do próximo ano. Anitta, pela segunda vez, concorre a uma categoria na premiação e celebrou a conquista em suas redes sociais durante uma live.

A funkeira foi indicada ao prêmio de Melhor Álbum Pop Latino pelo Funk Generation, lançado em abril deste ano.Logo após o anúncio, a cantora compartilhou um vídeo para celebrar a conquista. “O funk brasileiro chegou ao Grammy internacional. Bom dia”, escreveu na legenda.

Além da Brasileira, lista com os indicados tem nomes como Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Capenter e Charli XCX.

Confira: