Anitta rebate fã que debochou de clipe: “Custou uma coxinha”

A cantora Anitta realizou uma live na tarde desta quinta-feira (7/11) mostrando os bastidores do seu próximo clipe. Entre uma cena e outra, a Girl from Rio aproveitou para responder algumas interações e perguntas enviadas por fãs e seguidores. Uma delas, no entanto, chamou a atenção e a cariora precisou rebater uma fala irônica.

Um internauta que acompanha a live debochou do clipe de Envolver, lançado em 2022. Na ocasião, a música alcançou o Top 1 Global na plataforma Spotify. “‘O clipe de Envolver que custou uma coxinha e um copo de suco’”, leu Anitta durante a live. “Cê jura amor, foi carérrimo aquele clipe. Carérrimo”, rebateu a cantora.

Nas redes, muita gente se divertiu com a resposta da carioca. “Ahahahahahha alugou um triplex na cabeça dela”, riu uma internauta. “Pode ter custado caro, mas foi uma das maiores baixarias que já vi”, disse outro. “Discordo, foi só a coxinha mesmo”, ironizou um terceiro. “Rebateu com elegância. Gostei!”, disse um fã da cantora.

Muito trabalho

Na época, Anitta afirmou que o sucesso de Envolver não dependeu de sorte, e sim, de muito trabalho. “Existe, sim, uma inteligência por trás. Cada lançamento tem sua estratégia. Com “Envolver” não foi diferente. Foi feito muito investimento de tempo em criação, divulgação, planos de marketing… Fico muito feliz que o resultado esteja sendo colhido”, disse.

A canção, escrita pela própria Anitta em parceria com Julio M. Gonzales Tavarez, Freddy Montalvo e José Carlos Cruz, quase não viu a luz do dia. A Warner Records, gravadora responsável pela obra, resistiu em levar a letra para os estúdios. “Disseram que a música não iria a lugar nenhum e que eu não teria forçar para lançar isso sozinha”, revelou.

Recentemente, a artista bateu outro recorde. Anitta alcançou mais de 35,5 milhões de ouvintes mensais no streaming Spotify, tornando-se a artista brasileira mais ouvida no mundo na plataforma. O feito foi impulsionado pelo sucesso de sua recente colaboração com The Weeknd na canção São Paulo. A música foi lançada em 30 de outubro.