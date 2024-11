Ao lado de Gladson Cameli, vice-governadora Mailza celebra reabertura histórica da Arena da Floresta

A revitalização completa da Arena da Floresta, um dos principais palcos esportivos do Acre, foi entregue neste domingo (24), em uma cerimônia que reuniu autoridades, esportistas e a comunidade acreana. O evento contou com a presença do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis, que destacaram a importância da obra para o fortalecimento do esporte e da cultura no estado.

Com um investimento de cerca de R$ 4,5 milhões, a Arena passou por uma ampla reforma que incluiu a troca do gramado, melhorias nas arquibancadas, iluminação em LED e modernização de toda a estrutura de apoio, como vestiários e banheiros. “Hoje entregamos não só um estádio revitalizado, mas um sonho renovado para o esporte acreano. Este espaço será palco de muitas conquistas e celebrações para o nosso povo”, afirmou Gladson Cameli.

A vice-governadora Mailza Assis ressaltou a relevância da Arena da Floresta como um símbolo de união e celebração. “Este é um dia histórico para todos nós. A reabertura da Arena da Floresta é mais do que uma obra física; é a renovação de nossa paixão pelo esporte e pelo Acre. Parabéns a todos os envolvidos e à sociedade que fez desta inauguração uma verdadeira festa”, disse Mailza.

O ponto alto do evento foi um amistoso emocionante entre o Santa Cruz do Acre e a equipe sub-20 do Flamengo, onde o Flamengo levou a melhor por 2×1, e marcou oficialmente a retomada das atividades no estádio. O público presente, que lotou as arquibancadas, celebrou com entusiasmo o retorno de um espaço tão importante para a comunidade.

A entrega da Arena da Floresta reflete o compromisso da atual gestão com o incentivo ao esporte e à qualidade de vida dos acreanos. “Essa é uma vitória de todos nós, fruto de esforço e dedicação. Nosso objetivo é sempre trabalhar para entregar mais qualidade de vida ao nosso povo”, concluiu Gladson Cameli.

Um marco para o esporte acreano

A revitalização da Arena da Floresta é apenas uma das várias ações previstas para fortalecer o esporte e a cultura no Acre. A iniciativa reforça o papel do governo estadual em promover melhorias significativas para a população e preparar o estado para sediar grandes eventos regionais e nacionais.