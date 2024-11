Após acusar empresário de agressão, miss diz que viveu ‘noite de terror: “Estava descontrolado”

Na última segunda-feira (18), Guilheny Abramoski, Miss Universo Rio Branco e graduada em Gestão de Recursos Humanos, viveu uma noite de terror em sua casa, localizada na Rua Camburiú, no bairro Village Maciel, em Rio Branco, no Acre. Em entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer, do ContilNet, a modelo relatou com detalhes a agressão sofrida pelo companheiro, com quem tinha um contrato de união estável desde janeiro deste ano.

Ainda traumatizada, Guilheny falou sobre o controle abusivo, os ciúmes excessivos e o momento em que tudo saiu de controle. Confira os principais trechos da conversa:

Douglas Richer: A coluna recebeu a informação de que você foi agredida na noite desta segunda-feira. Essa informação procede? O que aconteceu?

Guilheny Abramoski: Sim, ele surtou! Cheguei em casa e ele já estava descontrolado, com uma crise de ciúmes. Nem chegamos a discutir. Ele começou a tirar minhas coisas com raiva e, do nada, veio me agredir.

Douglas Richer: Vocês moravam juntos?

Guilheny Abramoski: Sim, desde janeiro. Temos um contrato de união estável.

Douglas Richer: Mas por que o ciúme? Houve algo que o levou a isso?

Guilheny Abramoski: Ele sempre foi muito ciumento. Tinha acesso ao ID facial e à senha do meu celular, olhava quando queria. Controlava tudo: minhas fotos no Instagram, meus amigos, até minha conta bancária. Não havia razão para desconfiança.

Douglas Richer: Você está dizendo que ele te agrediu sem motivo?

Guilheny Abramoski: Sem motivo algum! Ele era explosivo, ignorante, mas sempre teve acesso a tudo. Não havia nada que justificasse isso.

Douglas Richer: Você registrou um boletim de ocorrência?

Guilheny Abramoski: Sim. Mas quem chamou a polícia foram os vizinhos, depois de ouvirem meus gritos. Ele tinha escondido meu celular, então eu não podia pedir ajuda.

Douglas Richer: E como está sua saúde agora?

Guilheny Abramoski: Meu psicológico está muito abalado. Nunca passei por isso em outros relacionamentos. É algo que ainda estou tentando processar.

Douglas Richer: Você ficou machucada?

Guilheny Abramoski: Sim, ele me machucou no rosto, na cabeça e no couro cabeludo.

Douglas Richer: Ele já chegou te agredindo? O que você fez?

Guilheny Abramoski: Sim, do nada! Gritava pedindo para ele parar, por favor. Fiquei em pânico.

A coluna Douglas Richer entrou em contato com a defesa de Nasser, companheiro de Guilheny Abramoski, para ouvir sua versão sobre os acontecimentos da noite de segunda-feira (18). Até o momento, a advogada responsável pelo caso não retornou as tentativas de contato. A coluna segue acompanhando o caso e aguardando um posicionamento oficial da parte jurídica de Nasser.

A jovem, que também é graduada em Gestão de Recursos Humanos, afirmou que está tomando medidas legais contra o agressor e que espera superar o trauma com o apoio de amigos e familiares. Veja fotos exclusivas cedidas a coluna Douglas Richer: