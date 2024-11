Após Janja dizer “fuck you, Elon Musk”, dono do X rebate: “Eles vão perder a próxima eleição”

O empresário Elon Musk respondeu ao xingamento da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, dizendo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá perder a próxima eleição.

“Eles vão perder a próxima eleição”, afirmou Musk no X (antigo Twitter), ao responder um vídeo que mostrava o xingamento de Janja.

Numa palestra sobre combate à desinformação no Cria G20, no Rio de Janeiro, neste sábado (16), Janja estava discursando e quando foi atrapalhada por uma buzina de navio disse: “Alô, acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive, fuck you Elon Musk.” O xingamento seria como “fod*-se você”, em português.

Ela vira para o influenciador Felipe Neto e diz: “Você falou fuck you, eu também posso.” E ele responde: “Pode, deve”.

Janja discursava sobre a regulação das plataformas digitais, dizendo que a medida não deve ser apenas local, mas em todo mundo.

“Se a gente não fizer essa discussão de forma global, a gente não vai conseguir vencer. Então, não adianta a gente ter leis aqui no Brasil, porque está difícil de acontecer. A gente sabe todos os empecilhos que têm”, afirmou Janja.

O Cria G20 é um espaço do grupo das 20 grandes nações do mundo para conectar criadores digitais, ativistas e comunicadores para discutir fome, inclusão e emergência climática.

Críticas de Musk ao Brasil

Neste ano, Musk disparou críticas ao Brasil após ter o X (antigo Twitter), a rede social que é dono, suspensa por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O X anunciou o fechamento do escritório no Brasil em 17 de agosto. Segundo Musk, a decisão se deu por “exigências de censura”.

A plataforma voltou a operar no país no começo de outubro após cumprir exigências de Moraes, incluindo a nomeação de um representante oficial.

Durante os ataques de Musk a Moraes, Janja disse que o empresário ataca a soberania brasileira e pediu a regulamentação das redes sociais.

Neste mês, Musk foi anunciado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, como líder do Departamento de Eficiência do Governo.

No começo do mês, Janja evitou comentar a vitória de Trump contra Kamala Harris.

Bolsonaro vê problema de diplomacia no caso

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou o caso em uma postagem no X e afirmou que a fala de Janja virou um problema de diplomacia.

“Já temos mais um problema diplomático”, disse Bolsonaro.